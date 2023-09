Élen jár a digitális oktatásban rejlő lehetőségek kihasználásában a szászvári iskola - innovatív telefonos applikációt alkalmazva tanítják az iskolában az angol és a német nyelvet, olyannyira sikeresen, hogy elnyerték az Idegennyelvi Felkészítő Modul Referenciaiskola címét, amelyhez 100 ezer forintos pénzjutalom is társult. Az elismerést az intézmény vezetősége és nyelvi munkaközössége tegnap ünnepélyes keretek között vehette át az iskolában.

Az Idegennyelvi Felkészítő Modult (IFM) leginkább hasznosító iskola díjára a pályázatot az előző tanévben írta ki a nyelvtanító alkalmazás a Felelős Szülők Iskolájával karöltve - a jelentkező intézmények vállalták, hogy egy tanéven át használják, a valamennyi KRÉTA rendszert használó oktatási intézmény számára elérhető, digitális eszközökre, így okostelefonra is letölthető, nyelvtanulást segítő applikációt. A pályázatban résztvevő pedagógusoknak óravázlatot, és beszámolót kellett készíteniük - legjobbnak a szászvári Kiss György Általános Iskola bizonyult, és nyerte meg a pályázatot.

Maglódiné Horváth Ildikó, a szászvári intézmény igazgatónője kiemelte, a nyelvtanító alkalmazást előszeretettel használják a gyerekek és a pedagógusok is. - Az okostelefonon is elérhető feladatok játékosak, lehetőség van az önellenőrzésre, és a gyerekek tudásszintjének megfelelően a tananyag differenciálása is könnyedén megoldható - vázolta az igazgatónő a tapasztalatokat.

A pályázaton elnyert 100 ezer forintból a szászvári iskola idegennyelv tanulásban jeleskedő diákjainak szerveznek majd kirándulást.

Miholics Zoltán, az IFM szakmai vezetője a tegnapi díjátadón kiemelte, a szászvári iskola pedagógusai példaértékű munkát végeztek, megmutatva, hogy egy kisebb településen is lehet a digitális oktatásban kiemelkedő eredményt elérni.

Hasonló pályázati lehetőség az idei tanévben is nyílik, kiírására hamarosan sor kerül. Az IFM minden KRÉTA rendszert használó iskola számára ingyenesen elérhető.

Digitális tábla nélkül is működik

A KRÉTA-t használó iskolák tanulói és tanárai számára elérhető, innovatív módszereket kínáló digitális nyelvtanuló alkalmazásban egyelőre angolt és német nyelvet lehet tanulni - előbbit felsőfokig, utóbbit középfokig. A tananyag leckéi kioszthatók akár órai, akár házi feladatként. Az applikációval jelentős mennyiségű digitális oktatási anyag érhető el teljesen ingyenesen az általános és középiskolások számára, és segítségével akkor is bevihető a digitális oktatás az iskolába, ha nincs a teremben digitális tábla, hiszen az alkalmazás mobileszközökön is tökéletesen működik.