A rendőrök mit csináltak?

Sokan azt is észrevették – ezt lapunk munkatársa is látta –, hogy rendőrök is voltak ugyan a Siklósi úti káosznál, de nem derült ki, hogy a forgalmi dugó feloldásában lett volna feladatuk, vagy más miatt tartózkodtak a helyszínen.

Semmi, csak a káosz van

A Megyeri úton lévő hatalmas, hónapokkal ezelőtt kiásott gödörnél továbbra sem látni munkásokat, egyelőre nem világos, hogy a baloldali városvezetés mikor tesz lépéseket annak érdekében, hogy a munkálatoknak legalább a valamilyen látszata elkezdődjön ott.

Köztudott az is, hogy a Nagy Imre utat is feltúrták nemrég, holott annak burkolata pár évvel ezelőtt újult meg teljesen.

Fél év alatt sem sikerült

Megírtuk, hogy a Szigeti úton részben már lehet közlekedni, emiatt Péterffy és DK–MSZP-s csapata egy közös sétás videón ünnepeltette meg magát, hogy befejeződtek a munkák – legalábbis részben.

Arról már nem szóltak, hogy az út lezárása hatalmas közlekedési káoszt okozott a környéken, a Kürt utcán, az Ifjúság útján folyamatossá vált a tumultus, miközben naponta ezrek ácsorogtak a dugóban, az építkezés csigatempóban haladt, napokig ott sem láttak munkást a lezárt több száz méteres szakaszon az ott élők, amikor pedig erre rákérdeztünk, Péterffyék kivitelezői csak nevetgéltek és mókásnak tartották a problémát. Szeptember elején azért fizetett hostesszekkel osztogattak illatosítókat az autósoknak, amelyen Péterffy választási kampányszövege volt olvasható. A Szigeti út viszont azóta sem készült el, holott már több mint fél éve molyolnak rajta a Strabag részéről.