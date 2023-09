Miseta Attila, a PTE rektora a legfrissebb nemzetközi rangsor kapcsán elmondta: „Ma már rengeteg nemzetközi rangsor készül, gyakran nagyon eltérő szempontrendszer szerint. Időnként még a felsőoktatási szakembereknek is nehéz köztük kiigazodni. Ugyanakkor a Quacquarelli Symonds cég által készített rangsorokra érdemes odafigyelni, őket egyértelműen elismeri a nemzetközi felsőoktatási elit. Az eredményeinkből látható, hogy az elmúlt évek nemzetköziesítési stratégiája már meghozta gyümölcsét, de azt is észre kell vennünk, hogy például a kutatóink idézettsége – tisztelet a kivételnek – még nem veszi fel a versenyt a legjobbakéval. Szeretnénk a jövőben ebben is előrelépni” – hangsúlyozta a rektor.