Elérték, hogy eladhassák

A baloldali városvezetés addig kampányolt a Bőrklinika eladása mellett, amíg ezt keresztül nem vitték tavaly, ám előtte még igyekeztek „tisztává” tenni az üzletet azzal a háttérben valakik – a nyomozók nyilván ezt is figyelik –, hogy a klinikáért adott Mandulás kempingnél tulajdonosváltást vittek végbe.

Akkoriban az MSZP-s pénzügyi körök – akik a városvezetőkre is hatással lehetnek – , kérésének megfelelően módosították a Pécsi Építési Szabályzatot, hogy ott társasházat húzhasson fel az új magántulajdonos. Akkor az Állami Főépítész szakvéleményében nem támogatta, hogy a telket átminősítse a baloldal.

2022-ben úgy fogalmazott a PÉSZ ilyen irányú módosítását érintő kritikájában, hogy „oktatási és egészségügyi intézményi területbe van jelenleg besorolva, az önkormányzat tulajdonában van, ezáltal biztosított, hogy a városlakók részére a fentnevezett közfunkciójú épületek valósulhassanak meg, mellyel tovább javulhat a városrész lakóinak életminősége”. A főépítész hozzátette: „az egykori bőrklinika telkének magánkézbe adásával az önkormányzat lemond a közérdeknek megfelelő funkció fejlesztéséről”.

Lesöpört ellenérvek

A pénzügyi-baloldali városvezető szűk elit a szakmai álláspontra fittyet hányt, és inkább még a büntetőeljárást is megkockáztatva értékesítette a Bőrklinikát – a helyi, jobboldali ellenzék szerint – áron alul.

A környéken élők az eladás óta várják viszont, hogy valaki – akár a baloldali vagyonos politikai elit – részéről tájékoztassa őket arról, mire számítsanak szomszédságukban. Egyelőre csak találgatni tudnak arról, mi fog történni mellettük, attól tartanak most, hogy természetkárosítással tarra vágják az ingatlanon a fákat, a bokrokat, a parkot betonos felületek váltják fel, és elpusztítják az itt élő állatok – mókusok, madarak – otthonát, fészkeit, és elüldözik őket.

Azt is elmondták, hogy szerintük úgy építenek fel melléjük közel 110 lakást, hogy azzal az egész környék közlekedését durván megterhelik rengeteg autóval. Arról is beszéltek, hogy félnek attól, hogy a közeli víztározó is megrepedhet az építkezés során, de összességében értetlenül állnak az önkormányzati döntés előtt, hiszen valamilyen közfunkciót betöltő intézménynek – például anyaotthonnak – vagy fiatalok számára fecskelakásoknak is helyet adhattak volna a volt Bőrklinika épületeiben. A telek egy részét pedig megnyithatták volna a diákok és a környéken élők számára, hiszen a hatalmas fák, a zöldben egy közpark kialakítása kézenfekvő lett volna.

Beszédes becslések

A Bőrklinika és a Mandulás kemping cseréjét megalapozó ingatlanbecslések során a Bőrklinika esetében egyébként 109 darab átlagosan 80 négyzetméteres lakás építésével, parkolókkal számoltak, vagyis a helyiek egyelőre csak ezzel a számmal kalkulálhatnak.