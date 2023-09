Tiltakoznak a mutyik ellen

Szerinte az MSZP-nek előbb-utóbb válaszolnia kell az önkormányzati lakások kiutalásával kapcsolatos kérdésekre, mert ez az ügy nincs lezárva, ennek szeretnének a végére is járni.

Az LMP-s Keresztes ugyan most is hangsúlyozta, hogy az MSZP-s mutyik ellen is tiltakoztak, ugyanakkor ennek ellenére mind ez idáig felvállalt a baloldallal kötött szövetségük is, ami egyébként hivatkozási alapként szolgál a neogyurcsányista pécsi köröknek, és ezzel együtt az LMP hitelességének kérdését is felveti a mutyikkal kapcsolatban.