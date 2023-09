Orbán Imre szerint az is említést érdemel, hogy idén a mezők gombafajai, köztük a szegfűgomba, és a csiperkefélék csak alig-alig jelentek meg a nyár folyamán, és a kertekből is az átlagosnál sokkal kisebb mennyiségeket hoztak be ellenőrzésre a vásárcsarnokba.

A jelenleg tapasztalható ínségről szólva a szakellenőr kifejtette, hogy az augusztus közepétől hetekig tartó száraz forróság miatt szinte teljesen eltűntek a gombák az erdőkből. A múlt hónap végén érkező jobbára húsz milliméter körüli csapadék nem volt elég ahhoz, hogy megjelenjenek e kalapos élőlények őszi fajai. Ennek ellenére Orbán Imre bizakodó, hogyha a közeljövőben hosszú, áztató esők érkeznek, akkor kibújhat a földből a nagy őzláb, a különféle pereszkék, a késői vargánya, továbbá a molyhos- és fenyő tinóru is.

Közel vannak a szakértő szemek

Az étkezési célra gyűjtött gombát be kell vizsgáltatni szakellenőrrel. A baranyai vármegyeszékhelyen a lakossági gombavizsgálat ingyenes, a vásárcsarnokban egész évben elérhető a szolgáltatás. Hétfőtől szombatig reggel és 13 óra között, a gombszezonban: május elseje és november 30. között pedig kiegészül a vasárnapi vizsgálattal is. A vásárcsarnok tapasztalt szakellenőrei szezonban a hét utolsó napján délután 17 és 19 óra között is ellenőrzik a lakosság által bevitt gombákat.