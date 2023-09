A pécsi városháza honlapjára a napokban felkerült hat és fél oldalas beszámoló is ugyanarra a sémára készült, mint az előző két negyedévet tárgyaló – kezdte a nemzeti oldal politikusa. Hári József szomorúnak nevezte, hogy második és harmadik negyedéves beszámoló „gyakorlatilag egy és ugyanaz”, utóbbit csupán egy-egy mondattal bővítette ki Török Ottó.

Felesleges milliós pénzkidobás

– Számomra katasztrófa, hogy havi egymillió forint plusz mindenféle járulékért ezért valakinek fizessenek – hangsúlyozta, majd arra is utalt, hogy Gyurcsány Ferenc egykori államtitkárától, az egyik fővárosi kerület szocialista polgármesterjelöltjétől az év eleje óta hasonló beszámolókat látni.

A dokumentum tartalmi részére térve Hári József jelezte, hogy Török Ottó olyan fejleményeket is a maga sikereként mutat be, amiket nem lehet az ő munkájának tekinteni.