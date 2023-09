Az útlezárás hatalmas közlekedési káoszt okozott a környéken, a Kürt utcán, az Ifjúság útján folyamatossá vált a tumultus, miközben naponta ezrek ácsorogtak a dugóban, az építkezés csigatempóban haladt, napokig nem láttak munkást a lezárt több száz méteres szakaszon az ott élők, amikor pedig erre rákérdeztünk, Péterffyék kivitelezői csak nevetgéltek és mókásnak tartották a problémát. Pénteken mindenesetre fizetett hostessekkel osztogattak illatosítókat az autósoknak, amelyen Péterffy választási kampányszövege volt olvasható.

Az ehhez a bicikliút építéshez kapcsolódó, a Megyeri utat és a Verseny utcát érintő, nemrég indult kerékpárút építkezés kapcsán pedig kiakadtak a Verseny utcai vállalkozók azon, hogy a város részéről senki nem jelezte, hogy az általuk negyed évszázada gondozott bokrokat, selyemakácot és az aranyhalas dísztavukat is elpusztítják, miközben elvileg „zöldprogramként” bicikliutat építenek. Hiába könyörögtek hónapokig, hogy adjanak információt, még a helyszínen dolgozók sem tudtak érdemit mondani, aztán egy óra alatt jött a rombolás.

Péterffy Attila pécsi polgármester volt az egyik megrendelője annak a munkának, aminek következtében a három éve felújított Nagy Imre utat ismét felbontották, ezzel pedig újabb dugókat okoztak. Az aszfalt felmarása már hetekkel ezelőtt megtörtént, s bár el is kezdték a csővezeték fektetését, a markológép tönkremehetett, mert a héten nem is dolgoztak már a munkások az adott szakaszon. Ennél is lassabban halad azonban a Megyeri úton a munka, ahol egy hatalmas munkagödröt már hónapokkal ezelőtt kiástak, de lényegében semmilyen munkát nem végeznek ott.