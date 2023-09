Nagy Csaba, a terület parlamenti képviselője számolt be arról, hogy jelenleg a Fenyves utca csapadékvíz elvezető rendszerének felújítása zajlik. Az árokrendszer fejlesztése egyúttal javítja az utcaképet is, valamint a lakosok számára is hozzájárul egy élhetőbb települési környezet megteremtéséhez. A projekt által érintett területen 1076 méter hosszú szakaszon korszerűsítik a vízelvezetést.