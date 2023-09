Az intézménybe járó gyerekek, szüleik és a dolgozók több mint négy éve vártak arra, hogy ismét birtokba vehessék a megújult épületet, erre most sor kerülhetett, nem is akármilyen környezetben. Modern, tiszta, szép termek, mosdóhelyiségek és tornaszoba fogadott minket, sőt még napelemek is kerültek a tetőre.