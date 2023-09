A sokoldalú közösségi oldal lehetőséget ad arra is, hogy bárki létrehozzon egy közelgő eseményt. Erre a felhasználók be is jelentkezhetnek az „érdekel”, vagy az „ott leszek” gombra kattintással. A trollok (humorral provokáló emberek) persze ezerszámra vannak jelen a Facebookon, és aktivitásuk nem ismer határokat. Ennek következtében találunk olyan eseményeket is, mint Nyugtassuk meg Pusztamérgest!, Föld lehűtése hűtőajtók kinyitásával, Balatonvilágos sötétítése redőnyökkel és függönyökkel, Sebesvonat meggyógyítása, vagy a Balaton húslevessé főzése.

Utóbbi esemény kapcsán egyébként 2600 ember jelezte, hogy ott lesz a programon, további 14900 embert pedig érdekel. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy 30 milliárd leveskockára van szükség a cél eléréséhez. A hozzászólásoknál pedig megjelent a két nappal későbbi esemény is: A húslevessé főtt Balaton megivása. A további megmosolyogtató gondolatokért csak lejjebb kell görgetnünk az esemény leírásánál. Valaki az Erős Pistáról is gondoskodna, más felveti, hogy miért nem halászlé fog készülni, ha a hal már úgyis ott úszik a vízben, és a vegetáriánusokra is többen gondoltak, javaslatokat tettek, így nekik sem kell feltétlenül lemaradniuk a programról.

A Balaton húslevessé főzése és a hasonló események kiváló példái annak, amikor a hülyeség szorgalommal párosul, de mindenképpen szórakoztatás a cél. És hogy ne maradjon le senki, mi is közzétesszük: 2024. július 29-én, 9 óra 8 perckor a balatonfenyvesi Csalogány utcai strandon várják a lelkes támogatókat. Aki viszont e hét szombaton is ráér, buszos kirándulást tehet a Holdra.

„Elon Musk bácsitól lehet vásárolni űrhajós szkafandert, útlevél pedig csak akkor szükséges, ha valaki nem látja éjjel a Holdat” – invitálnak a szervezők.