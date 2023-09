Az itt működő csoportok nyitottak minden érdeklődő előtt, akiket foglalkoztatnak az élet nagy kérdései. Csonka Laura és Oratics József egy jó hangulatú podcastbeszélgetés során meséltek a tapasztalataikról, amely adás hamarosan a Bama.hu felületén is hallható lesz. Elmondták, a plébánián számos program és csoport található minden korosztály számára, beleértve a kamasz­klubot és a gyermekeknek szóló foglalkozásokat is. Az ifjúsági szentmisék különösen vidám hangulatban telnek, melyeken gyakran még egy mókás bábfigura is feltűnik.

A vendégeinkkel arról is beszélgettünk, hogy egy új közösséghez való csatlakozás sokszor nehéznek tűnik, mint ahogyan a komfortzónánkból való kilépés is fokozottan azzá válik – ebben nem segít az egyre inkább az online térbe helyeződő ügyintézés és kommunikáció, s nem segített az ezt erősítő járványhelyzet sem.

– Ez így van, de én mindig abból indulok ki, hogy az ember társas lény, ezt úgy gondolom, előbb-utóbb mindenki megérzi – felelte erre a gondolatra válaszolva Csonka Laura.