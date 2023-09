„Madarat tolláról, óvodát udvaráról!” – ezzel a fantázianévvel indult és nyert támogatást idén a komlói Tompa Mihály utcai Óvoda a Beremendi Cementgyár Zöld Megoldás-pályázatán. Az elnyert forrásból az udvart újították meg: olyan kertet és oktatókerítést alakítottak ki, amelynek minden eleme egy-egy madarat mutat be az arra járóknak, a Kossuth utcai bejáratnál lévő lépcsősor mentén pedig az énekesmadarak nemcsak képeken láthatók, de egy gombnyomással meg is szólaltathatók. Mindemellett esővízgyűjtő is készült, amiből a gyerekek az udvaron lévő növényeket öntözheti – a fejlesztés ünnepélyes átadóját a napokban tartották.