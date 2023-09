A baloldali városvezetők annyira igyekeznek kozmetikázni a valóságot a közösségi oldalaikon, hogy nem rettennek vissza attól sem, hogy egy részben felújított fahidat, pocsolyás utat úgy „adjanak el” a közösségi oldalaikon, mintha ott valóban átfogó munkát végeztek volna el. Ugyanígy meghajlítják a valóságot – a panaszosokat gyakran álembereknek nevezve – , ha egy pécsi polgár például a tömegközlekedés kapcsán fejti ki a véleményét, és mondjuk el meri mondani olvasói levélben lapunknak azt a tényt, hogy rendszeresen kimaradnak a járatok.

Telibe filmezés

A pécsi önkormányzat olyan propagandacsapatot működtet közpénzből, amely azontúl, hogy a nekik nem tetsző újságírókat igyekszik besározni, még a családjukat is képes lejáratni. Az újságírói megkeresések túlnyomó többségére pedig nem reagálnak – cégeket is elnémítottak –, holott a városházán tízmilliókat költenek rájuk, a megemelt fizetéseiket pedig elvileg nem a cenzúrázásra kapják, hanem a tájékoztatásra.

A kommunista időket idéző eljárásokat – ahogy ezt már az egyik volt baloldali alpolgármesterük is megfogalmazta – most a baloldalon megfejelték azzal is, hogy a városházi közgyűlési teremben figyeltetik meg a jobboldali ellenzéket. Egy operatőr ugyanis csak és kizárólag a helyi ellenzéket, a jobboldalt filmezte órákon keresztül a keddi közgyűlés alatt is.

Régi harcostársak

Kővári János, az ÖPE-KDNP képviselője azt mondta, hogy az illetőtől megkérdezte, hogy kinek dolgozik, akitől azt a választ kapta, hogy „az önkormányzatnak”. Ezek után feltette a kérdést, hogy ez egy új önként vállalt feladata-e az önkormányzatnak, és vajon mennyibe kerül? A Gyurcsány Ferenccel együttműködő Péterffy Attila, jelenlegi baloldali polgármester úgy tett, mintha nem tudná, vagy nem ismerné az illetőt, és azt válaszolta, hogy „nem tud arról, hogy az önkormányzatnak dolgozva rögzít felvételeket, ő nem írt alá az önkormányzat részéről ilyen szerződést. Ki kell derítenünk, hogy kinek dolgozik”.

Csakhogy az illető Péterffy egyik harcostársa, a 2019-es baloldali kampányban is részt vett, amikor az MSZP-DK támogatású Péterffy magát függetlennek nevezte még. Sőt azóta is kifejezetten a baloldali polgármester egyik fő háttérbeli támogatójának számít.

Hajlítják a valóságot

Bár erről a buszokkal közlekedőknek más a véleménye, a Városháza szerint a tömegközlekedés „érezhetően fejlődő pályára állt az elmúlt néhány hónapban”. Ugyanígy azt hangoztatják a propagandisták, hogy „odafigyelve a környezetre” építettek parkolókat, holott például a Nagy Ferenc téren a zöldterületből vettek el helyet. Szerintük a Bőrklinikánál zajló láncfűrészes zöldirtás nem más, mint a „városkép fejlesztése”, a pécsi elektromos rollekről szóló lakossági tapasztalatokat „riogatásnak” nevezik, és „gyorsan megkedvelt szolgáltatásnak” értékelik.