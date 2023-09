A honvédelmi nevelés hosszú múltra nyúlik vissza a pécsváradi iskolában, amelyről Zakk Anna igazgatónő adott információt:

– 1996-ban ez az intézmény indította be először a vármegyében a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal együttműködve a belügyi rendészeti és a határrendészeti képzést. A tanulók pedig nagy érdeklődéssel fordultak a fegyveres szervek munkája iránt, így beemeltük az oktatásba a honvédelmi nevelést is. Az iskola tagja volt a régi Katona/Suli programnak is, ami alapvetően a Honvéd Kadét Program elődje. Ennek jelenleg az egyes programjában vagyunk.