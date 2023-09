S bizony az első akkordok, dalok az elfogódottság jegyében teltek. Ekkor még a közönség sem igazán tudta, mi is az illendő, lehet-e hangosabban is tetszést nyilvánítani, örülni, hogy itt vagyunk, s igen, még a zenészek is, akik oly sok éjszakát muzsikáltak át ennél sokkal-sokkal nagyobb színpadokon is, s ma már a hivatásukat mesterfokon űző profik, ők is úgy érezhették magukat az elején, mint gimis korukban, amikor az első bálokban zenéltek.

S aztán egyszer csak megtörtént a varázslat. Ha lehunytuk a szemünket, úgy éreztük, a színpadon az Omega zenél, s ez egy megismételhetetlen este, ami valóban egy életre szól, még akkor is, ha ez "csak" a főpróba volt, s az előadás majd csak ma következik.

Ez igazán nagyszerű volt, srácok! Helyén volt minden, a hangok, a hangzás, de legfőképpen a szívetek is. Olyan tisztelettel nyúltatok az Omega legendás dalaihoz, hogy erre nem közhelyes kifejezések nem is jutnak eszünkbe.

Így hát kénytelenek vagyunk kölcsönözni. József Attila írta, hogy egyéb más dolgok mellett a nemzeteknél az ihlet is közös. De még mennyire így van! S ez tegnap este is bebizonyosodott, az Omega és az Asterix ihlete egybefonódott a közönség közös ihletével, ami így vált egy igazán felejthetetlen produkcióvá.

Ne is ragozzuk most már tovább: köszönjük, köszönjük!