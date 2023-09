„Szeretnénk mindennapossá tenni a látogatásokat az osztályon, hisz így, hogy hetente 3-4 napot is bent töltünk egy-egy gyerek mellett, látjuk, hogy mekkora igény lenne rá, hogy gyakrabban foglalkozzunk velük.” – meséli Kőműves Glória, a Nevetnikék Alapítvány vezetője.

„Talán a legmeghatározóbb élményem egy 8 hónapos kisfiúval volt, aki egy messzi városból érkezett Pécsre és sajnos a szülei lemondtak róla, ezért Rá mindig kiemelten figyeltünk és igyekeztünk a lehető legtöbb időt tölteni nála. A kisfiún egyszerűen úgy éreztem, hogy a szemeivel azt sugározza, hogy végtelenül hálás azért, hogy bent vagyunk nála és játszunk vele. Ebben a helyzetben éreztem meg eddig leginkább, hogy ennek a kisfiúnak mi vagyunk a boldogság a rettenetesen ingerszegény napjaiban. Rajta kívül még a nővérek is hasonlóan hálásak voltak, mert az Ő szívükhöz is hozzánőtt ez a kék szemű kis csodabogár, akire bármennyire is szeretnék nincs elég idejük és nem tudnak annyi szeretetet adni, amennyit Ő elbírna.” - meséli Füredi Fruzsina önkéntes az élményeit, aki egy éve csatlakozott a Nevetnikék Alapítványhoz.

„Egy nap horgászversenyt rendeztünk a kórteremben, utána zenélésbe és éneklésbe kezdtünk. Majd bábozni kezdtünk a kicsiknek. Számomra nagyon-nagyon meglepő volt, hogy az a kisfiú, aki nekem nem nagyon beszélt, az a kiskacsa bábnak megnyílt.” - meséli Kerékgyártó Kata, aki szintén nagyon lelkes önkéntese a csapatnak.

A Nevetnikék Alapítványnál hospitálások, kommunikációs tréningek, módszertani alapképzések, egészségügyi-, és pszichológiai alapismeretek megtanulása után kezdhetnek foglalkozni a gyerekekkel, melyeket később különböző művészeti képzések követnek: bábozás, bűvészkedés, illetve sok önkéntes itt, kifejezetten a kórházban fekvő gyerekek felvidítása érdekében tanul meg ukulelén játszani.

Ez egy nehéz, de hálás feladat, ahová most új tagokat várnak, akik szívesen rászánnak a szabadidejükből hetente 2 órát a feladatra. Jelentkezni a weboldalukon keresztül lehet: nevetnikek.hu/korhazlatogatas