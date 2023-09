Hozzátette, gyakran ketten állnak a fiatalok egy-egy rolleren, ami szintén további veszélyek lehetőségét veti fel.

Megkerestünk egy másik taxitársaság egyik sofőrjét is a tapasztalatokról, amit ő is megerősített. Elmondta, a kezdeményezés hiába lehetne önmagában jó, azonban ő is azt tapasztalja, hogy jelenleg döntően tizenkét-tizenhárom éves gyerekek használják, rohangálva az autósok között, akadályozva a forgalmat és veszélyeztetve önmagukat, illetve a forgalomban közlekedőket. Megerősítette, hogy ő is látott számos olyan esetet, ahol ketten álltak a rolleren, közben hátrafordulva, egymással beszélgetve közveszélyessé téve a járművet.

– Felnőtteknek kellene használni, alapvető KRESZ ismeretek birtokában!

– hangsúlyozta.