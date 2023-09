Az 1991-ben kitört délszláv háború miatt sokan érkeztek Pécsre menekültként Eszékről. A vérontás után a gazdasági mellett újra felpörögtek a két város közötti kulturális kapcsolatok is. Színházak, zenészek, énekkarok és bábosok léptek fel hol az egyik, hol a másik városban. Szintén érdekesség, hogy Eszéken működött a Baranya rádió stúdiója, ahol pécsi rádiósok is dolgoztak. Több más emlékezetes pillanat mellett a Dunántúli Napló ott volt Eszéken akkor is, amikor a horvát futballválogatott 2008-ban megverte Németországot.