Szép Áron mozgásának fejlesztésében nagy segítséget jelentene a húsz alkalmas kezelés, melyhez 20 napon át a Zala megyei Lentibe kellene utazniuk. A terápia költsége 900 ezer forint, a kezeléseket követő gyógytorna ára ezen felül 70 ezer forintba kerül, az utazási költségek pedig még tovább növelik a szükséges összeget.

Szép Áron betegségéről már korábban hírt adtunk olvasóinknak. A bükkösdi kisfiú a születése után besárgult, amely ráhúzódott a májára és a központi idegrendszerére. Később kiderült, hogy a hallása és a látása is jelentős károsodást szenvedett. Édesanyja szinte minden nap viszi valamilyen fejlesztésre Áront: a kisfiú szeptemberben kezdte az iskolát, heti háromszor jár a Pécsbányára, a Kerek Világ Alapítvány fejlesztő iskolájába, emellett heti egyszer Dévény-tornát vesznek igénybe, kétszer jön házhoz konduktor és az édesanya hetente egyszer viszi Áront Budapestre, az idén megkezdett robotterápiára is. Mikoly Tímea, Áron édesanyja elmondta, az oxigénterápia az izmok ellazulásában tud segíteni, amely után minden kezelés és torna hatékonyabbá válna.

Áron október 21-én lesz 7 éves, és éppen aznap lesz Pécsen az Expo Centerben egy nagy Retro-buli. A szervező engedélyezte, hogy a szülők kirakjanak egy gyűjtődobozt a rendezvény idejére a helyszínre. Bíznak benne, hogy összegyűlhet ott is némi támogatás, de emellett, aki szeretne segíteni a kezelés árának gyűjtésében, utalhat is a Szép Áron számlaszámára (11773315-01929618). Az édesanya elmondta, folyamatban van egy alapítvány létrehozása is, mely a cégek, vállalkozások adakozását tudná elősegíteni.