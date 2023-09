Két évvel ezelőtt a baloldalon bekövetkezett törés miatt távolították el városvezetésből Bognár Szilvia volt DK-s alpolgármestert, helyére pedig a korábban még gazdasági bizottsági elnöki posztra sem alkalmas Nyőgéri Lajost nevezte ki Péterffy Attila polgármester a pandémia alatt. A 2019-es választás utáni első két év azzal telt, hogy miként tudják egymást kiszorítani a hatalomból a pénzügyi-baloldali érdekcsoportok

Balos törések

Ennek számos részeleme volt, hiszen a momentumosok közül hárman is kiléptek a városvezetői koalícióból, volt aki azonban még 2023 tavaszán felvette a félmilliós fizetését Péterffytől olyan munka után is, amelyről mindössze pár oldalon tudott csak beszámolni.

Bognár Szilva, volt DK-s mellett egy volt jobbikos, Hencsei Zsolt és az egyik momentumos, Topán László külön frakciót alakított. Topán azzal húzta ki a gyufát, hogy bizottsági elnökként nem támogatta a később azért más formában ugyan, de csak-csak nyélbe ütött MSZP-s mutyit, a Mandulás kemping körüli kavarást – akkor még luxusházas beépítést erőltettek a szocialista elit tagjai. A Tiszta Kezek Frakcióról egyébként a nemzeti oldal úgy vélekedik, hogy nagy különbség nincs a mostani városvezetés és köztük, csak annyi, hogy az egyik az új baloldal, a másik pedig a régi.

A harmadik baloldal

A régi és az új baloldal mellett viszont a magát zöldpártnak nevező LMP is rendkívül közel került a városvezetéshez. Kóbor József ugyanis 2021-ben úgy lépett be a 2024-es választás miatt még Gyurcsány Ferenc áldására váró Péterffy-koalícióba, hogy ennek az volt az ára, hogy Topán Lászlót megfosztják a bizottságelnöki posztjától is, neki pedig létrehozták a környezetvédelmi grémiumot, valamint „zöldbiztosnak” nevezték ki.

Kóbor meg is hálálta a bizalmat, az MSZP-DK-s körökkel együtt voksolt. Az LMP-s ugyan egy-egy esetben fogalmazott meg „saját” véleményt, de karakteresen mindig a baloldali kommunikációs sémának megfelelően a Fideszt támadta.