Szinte bárhol mehetnek velük

Egy töltéssel súlytól és terepviszonyoktól függően 40-45 kilométert tudnak megtenni, szerkezetek maximum 25 kilométer per órás sebességgel mehetnek. A belvárosban a sétálóutcákban, a gyalogosok miatt csak 10 kilométer per órával mehetnek és egy adott zónán belül automatikusan lekorlátozza magát a gép. A rendszer kapcsolódó appban azt javasolják, hogy járdán és bicikliutakon közlekedjenek velük, illetve sisakot is vegyenek fel a használók. Az életkori megkötés is önbevalláson alapul, jogosítvány nem szükséges a vezetéshez, illetve senki nem gátolja meg a rendszeren keresztül, hogy a korlátozott zónákon kívül, egy szűk járdán 25-tel száguldjanak a rollerekkel, és azt sem, hogy akár az úttesten, a buszok között szlalomozzanak velük - hacsak nem a rendőrségnek lesz ez újabb pluszfeladata.