A baloldali városvezető, Péterffy Attila mindeddig nyíltan nem állt a ki a pécsi melegfelvonulás mellett, legutóbbi közleményében is úgy fogalmazott, hogy „egy civil szervezet idén harmadik alkalommal rendezi meg a Pécs Pride felvonulást. A pécsiek az elmúlt két évben tanúbizonyságot tettek a rendezvénnyel kapcsolatos toleranciájukról”. Majd ezt követően már praktikus kérdésekre tért át, mondván a „türelemre idén is szükség lesz, mivel a vonulás biztosítása ezúttal is közlekedési nehézségekkel jár majd”. Péterffy azonban igyekezett eddig távol tartani magát a programtól, de a koalíciós társai, a momentumos városatyák a keddi közgyűlésben szivárványos, unikornisos rudikat osztottak ki, miközben Péterffy frakcióvezetője, Ágoston Andrea szivárványos pólóban jelent meg az ülésen.

Fotó: B. M.

A csokis rudit osztogató Sajgó György azt mondta, hogy egyrészt a Pride miatt osztogatnak, másrészt azért adják az édességet, mert korábban a jobboldal azt javasolta, hogy ne épülhessen a városban unikornisszarv-gyár. Ez egyébként a nem létező pécsi akkumulátorgyár elleni tiltakozó határozat idején volt, a nemzeti oldal részéről azzal érveltek, hogy éppúgy nem volt szó akkumulátorgyárról, mint unikornisszarv-gyárról, így az ellen is tiltakozhatna a baloldal. (Érdekesség, hogy Péterffyék nemrég olyan elektromos rollerekkel árasztották el a várost, amelyek szintén akkumulátorokkal működnek.)

Kővári János, az ÖPE-KDNP frakcióvezetője egyébként a közgyűlés elején feltette azt a kérdést is, hogy Péterffy Attila mit kíván betartani a választási programjából, miért nem a pécsieket képviseli a Pride-ügyben, hiszen sokan, köztük idősek a hétvégi rendezvény okán bevezetendő tilalmak, lezárások miatt nem tudnak majd megállni a házuk előtt. Szerinte Péterffy nem a pécsiek érdekét képviseli, hanem olyan rendezvényt megtartását, amit a többség a Péterffyék által megrendelt korábbi közvéleménykutatás során sem támogatott.