A szeptemberrel együtt a mindennapos uzsonnakészítés időszaka is megkezdődik – hogy a becsomagolt tízórai ne kerüljön érintetlenül haza, több tanácsot is megfogalmaztak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Né­bih) Maradék nélkül programja részeként a szakemberek.

– Legegyszerűbb, ha megkérdezzük a gyereket, mit enne szívesen. Mindeközben azonban ügyeljünk a változatosságra is: szendvics, kekszek, magvak, zöldségeket, gyümölcsök – előre megmosva, lehetőleg csíkokra vágva vagy felszeletelve – mind kiváló tízóraik – hangsúlyozza a Nébih.

– Vegyük figyelembe, hogy az iskolában általában nincs lehetőség hűtőszekrényben tárolni a tízórait vagy az uzsonnát, ezért törekedjünk arra, hogy kevésbé romlandó alapanyagokból állítsuk össze az útravalót: zabkeksz, olajos magvak vagy alma, mind remek választás. Szendvicsnél pedig érdemes a sonka helyett a szalámit előnyben részesíteni, mivel utóbbi kevésbé romlékony. Zöldségek és gyümölcsök esetében pedig a szilárdabbakat, kevésbé lédúsakat érdemes választani, ilyenek a paprika, répa, karalábé, alma, kevésbé érett szilva, körte - emelik ki a szakemberek. A Nébih a tanácsai közt arra is kitér, hogy célszerű a gyerekeket is bevonni az uzsonnakészítésbe, mert a kutatások szerint azok, akik besegítenek, szinte biztos, hogy meg is eszik, amit magukkal visznek az iskolába.

Az uzsonna csomagolására is kiemelt figyelmet kell fordítani – kerülendők az egyszer használatos csomagolóanyagok, fóliák, zacskók. Javasolt inkább visszazárható dobozok, üvegek, textilszalvéták használata.