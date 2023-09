A komlói Súgólyuk Egyesület és Forrás Kulturális Alapítvány által rendezett fesztivál zárásakor Pataki András fesztiváligazgató kiemelte: soha ennyi fellépő még nem volt a rendezvényen. A színes, érdekes, műfaji sokszínűséget tükröző darabokat középiskolások, egyetemisták, felnőttek adták elő, ami jelzi, milyen széles korosztályi megosztásban voltak jelen a fesztiválon az amatőr színjátszók az előadásaikkal a suliszínházaktól a színházi beavató programokon át a nagyszabású estét betöltő produkciókig.

A zsűri részéről Németh Ákos drámaíró úgy összegezte a fesztivált, hogy ennyire magas színvonalú, egységes még nem volt ez a találkozó.

A zsűri döntése alapján a KASZT első helyét a győri RÉV Színház Belém égsz című előadása nyerte. Megosztott második helyet ítéltek oda a bajai Rábl Színpad Zoe Kazan-Valerie Faris-Jonathan Dayton: Ruby című produkciójának és a veszprémi Teleszterion Színházi Műhely Is there anybody out there? összművészeti előadásának. Megosztott harmadik helyezést ért el a bácskertesi Sturcz József Színtársulat Szántó Armand-Szécsén Mihály Paprikáscsirke című darabjával és a székesfehérvári Tedi Színpad Tasnádi István Cyber Cyranó című művével.

A legjobb rendező díját Szivák-Tóth Viktor nyerte el a Belém égsz győri produkció színpadra állításáért. A legjobb férfi és női színész díját a bajai Rábl Színpad Ruby című produkciójában nyújtott teljesítményéért Bajzák Valentin és Éber Kata érdemelte ki. Színészi különdíjat kapott Tornay Nóri, a kömendi Kastélyszínházból, Kiss Gábor és Csornai Panna a bácskertesi Sturcz József Színtársulatból, és Szabó Miklós Bence a székesfehérvári Szabad Színházból.