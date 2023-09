Évszázadok választották el őket egymástól, ugyanakkor közös pontot jelent vértanúságuk, illetve a gyógyítás és gyógyulás motívuma.

Szent Gellért 980 körül született Velencében. Öt éves volt, amikor súlyosan megbetegedett, s kétségessé vált életben maradása. Szülei egy közeli szigeten lévő bencés monostorba vitték, s fogadalmat tettek, ha a szerzetesek közbenjáró imájára meggyógyul, Istennek szentelik az életét – így is lett, így mindjárt a monostorban hagyták, ahol kiváló nevelésben részesült a bencések által.

A székesegyházban is megjelenik alakja

Magyarországra különös, előre nem várt módon került. A Szentföldre tartott zarándokút során, ám egy vihar elől Szent András szigetére menekült, ahol találkozott Razina pannonhalmi apáttal. Az ő hatására látogatott el István királyhoz, de ezt megelőzően Pécsen is járt, ahol Szent Mór püspök is azon volt, hogy a szent életű, művelt itáliai Gellértet megnyerjék a magyar egyház számára. Gellért végül Istvánnal való találkozását követően elvállalta az ifjú Imre herceg nevelését. Később remete életet élt, ám 1046-ban a Vata-féle pogánylázadás felkelői püspöktársaival együtt elfogták, megkínozták és kétkerekű szekéren a Kelen-hegyről lelökték. Később Gellért sírja körül egyre több csodás gyógyulás történt, s tisztelete hamar komoly méreteket öltött. 1083-ban Szent László király kérelmére a katolikus egyház szentté avatta.

A pécsi székesegyházban több ízben is megjelenik alakja a Szent István, Szent Imre és Szent Mór történetét ábrázoló jeleneteken. A Szent Mór-kápolnában Székely Bertalan munkája által Szent Gellért is látható, az oltárkép bal oldalán külön képmezőn, nevével ellátva is ábrázolta a mártír püspököt. A katedrális déli bejárata feletti, Kiss György által készített, Mária és a kis Jézus előtt hódoló magyar szentek domborművön szintén helyet kapott Gellért főpásztor.