A Baptista Szeretetszolgálat ugyancsak meghirdette a „Sulipakk” akciót idén is – tavaly az adományoknak köszönhetően több száz nehéz sorsú kisgyermek iskolakezdését tudták segíteni tanszerekkel. A 3 ezer forintos online tanszercsomag-adományok megvásárlásával idén is bárki hozzájárulhat ahhoz, hogy minőségi eszközökhöz jussanak a nélkülöző gyerekek, de anyagilag is lehet támogatni a programot – a kampány szeptember 3-án ér véget. A megvásárolt tanszercsomagokat a szeretetszolgálat eljuttatja oda, ahol a legnagyobb szükség van rá.