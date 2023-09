2012-ben, amikor elhunyt az akkori művészeti vezető, Hernádi Tibor, gyökeres fordulat állt be a stúdió életében is. Felmerült az a probléma, hogy a stúdióban 30 év alatt felgyülemlett technikai eszközökkel, berendezésekkel mi legyen. Ekkor Kardos Andreában és Kürti Mihályban fogalmazódott meg, hogy egy kiállítást lehetne ezekből összeállítani.

Féléves tervezés, ügyintézés és kapcsolatépítés után nyílt meg a Pécsi animáció története című kiállítás a Király utca 24. szám alatt, az akkor újonnan megalakult Totál Art Egyesület szervezésében, „A belváros újratöltve” projekt keretében.

– Az első években annyi látogatónk volt, hogy sokszor még hétvégén, este 10 órakor is tárlatot vezettünk. Később a hely adottságait kihasználva nemcsak az animáció témájában szerveztünk programokat, hanem más kulturális területen is, tehát lehetőséget adtunk pécsi művészeknek kiállítás megrendezésére, de azért az animációs szakmából is fogadhattunk alkotókat. Például Jankovics Marcell rajzfilmrendezőnek is volt itt egy kiállítása – mondta az egyesület elnöke.

A rajzfilmes programok mellett tehát több mint félszáz képző- és iparművészeti kiállítást, koncertet író-olvasó találkozót, konferenciát, nemzetiségi körképet is szervezett az egyesület. A 10 év alatt több mint 80 ezer látogató fordult meg az eseményeiken.

2017-ben a záruló projekt miatt a kiállításnak költöznie kellett egy sokkal kisebb helyre, és a továbbiakban a Csorba Győző Könyvtár Belvárosi Fiókkönyvtár épületének udvarában, egy 50 négyzetméteres helyen tudott továbbműködni a kiállítás. Itt jóval kevesebb technikai berendezést, kiállítási tárgyat tudnak bemutatni, ugyanakkor az egyesületi tagok kreativitásának, leleményességének és aktivitásának köszönhetően ezen a helyen egy igazi kreatív műhely alakult ki. A Hamerli Ház udvara ráadásul tökéletes helyszínt biztosít különböző kulturális programok megvalósítására, így a Csorba Győző Könyvtárral együttműködve már több összművészeti rendezvényt valósítottak meg az elmúlt években.

A jubileumi kiállítás megnyitóját táncshow-val is gazdagították: a közönség négyféle táncból láthatott ízelítőt a Hágen Mozgásműhely, a Pitypang Tánciskola, a Felis Lunea Hastánccsoport és a Pécsi Corasón Flamenco produkcióinak köszönhetően. Ezen kívül szombaton este a Velin Fox Duó, vasárnap pedig a Tillai Tímea Énekstúdió koncertjével igyekeztek színesíteni a jubileumi programsorozatot.