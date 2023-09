Szeptember 15-én és 16-án tartják a palkonyai szüreti nyitott pincék rendezvényt. A várhatóan nagyobb utasforgalom miatt szombaton a Pécs–Villány–Magyarbóly vonalon egyes vonatok hosszabb szerelvénnyel közlekednek.

A Pécs–Villány–Magyarbóly vonalon az alábbi változások lesznek:

A Magyarbólyról Pécsre 21:24-kor induló személyvonat (8131) utasainak Villány állomáson másik szerelvényre kell átszállniuk , amely várhatóan a szokásosnál több kocsival közlekedik.

Tervezetten több kocsival, illetve motorvonattal közlekedik:

a Pécsről Magyarbólyra 12:52-kor, 14:50-kor, 16:50-kor és 18:50-kor induló személyvonat,

a Magyarbólyról Pécsre 14:13-kor, 16:14-kor, 18:14-kor és 20:14-kor induló személyvonat.

Részletes információk a rendezvényről ide kattintva olvashatók.:

A Pécs–Villány–Magyarbóly vonalon is egyes megállóhelyek előtt előre jelezni kell a leszállási szándékot. Az alacsonypadlós Desiro motorvonatok leszállásjelzésre is alkalmasak. A leszállásjelző nyomógombok az ajtólapok belső oldalán, a visszajelző lámpák az utastérben elhelyezett mennyezeti kijelzőkön találhatók. A vonatok a feltételes megállóhelyeken minden esetben megállnak, amennyiben a peronon vonatra várakozó személy tartózkodik. Olyan esetben is, amikor a mozdonyvezető nem tudja kétséget kizáróan megállapítani, hogy nincs le- vagy felszállni szándékozó utas, ha a szerelvényen a leszállásjelző berendezés meghibásodik vagy olyan vonat közlekedik, amire nincs telepítve.