A gödreszentmártoni állatmenhelyen nemcsak simogatni, de sétáltatni is lehet a kutyákat. A menhelyen dolgozók nagy szeretettel, kedves, játékos programokkal, gyümölcslével, gyümölcstállal és pogácsával várják a gyerekeket. A gyűjtött eledelt a menhely képviselői szállítják el majd az iskolából, és megosztják több menhellyel, illetve ideiglenes befogadókkal is. Mint megtudtuk, a felső tagozatosak közül az ötödikesek, míg az alsóban a második osztályosok nyertek, akik a napokban el is látogattak a menhelyre.