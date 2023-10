Öhlmüller Miklós 1957-ben a Mecseki Fotóklub alapítótagja volt, ugyanebben az évben többedmagával megalakítja a Pécsi Irodalmi Színpadot, amely kétszer is elnyerte az Országos Irodalmi Fesztivál legmagasabb elismerését. Miklós bácsi a zenében is jeleskedett, zenei tanulmányait a pécsbányatelepi cserkész zenekarban kezdte trombita szakon, majd a konzervatórium elvégzése után Engel János karnagy szimfonikus zenészei között találta magát, de a sportot sem hagyta ki, 75 éves koráig teniszezett. Művészeti tevékenysége nyugdíjas korára sem hagyott alább, 83 éves korában készítette el első gobelinjét, műveiből kiállítást is szerveztek itthon és külföldön. Mostanában felnőtt kifestők színezésével foglakozik, mint mondták, nincs olyan nap, hogy ne egy ilyen füzet előtt kezdje a reggelt.