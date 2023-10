A költözéshez azonban a Király utca 9. szám alatt működő intézményben is felújítási munkák elvégzése szükséges. A Belvárosi Fiókkönyvtár így egy „ökoszemléletű zöld könyvtári funkcióval fog megújulni” – ismertette az igazgató. Miszler Tamás kitért arra is, hogy ott a jövőben ökotudatos programokat terveznek tartani gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. A tervek szerint Király utcai épület udvarát is felújítják továbbá az épület jelenleg nem használt tereit is hasznosítják.

Az igazgató a Dunántúli Napló kérdésére válaszolva közölte, hogy a Bajcsy-Zsilinszky utcai telehelyen lévő könyvállomány nem sérült a vizesedés miatt, ugyanakkor azt mindenképpen el kell költöztetni, mivel hosszútávon a penészesedés veszélye fennáll, és azt szeretnék elkerülni.

Arról, hogy mindennek milyen anyagi vonzatai vannak Miszler Tamás egyelőre nem tudott beszámolni, mondván, még csak most készülnek a felújítás tervei, amiket még majd az önkormányzatnak is jóvá kell hagynia. Az igazgató utalt rá, hogy a Bajcsy-Zsilinszky utcai üzletsoron található régi telephelyet várhatóan átadják a Pécsi Vagyonhasznosító Nzrt.-nek., ahol később döntenek annak további sorsáról.