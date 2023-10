Ezekre az igényekre reagálva született meg a Mosolyőr Fotóstúdió létrehozásának gondolata, amelynek megvalósítására a Városi Civil Alap eszközbeszerzést támogató pályázatán nyert a humanitárius szervezet egymillió forintot. A fejlesztés eredményeként a fotózás szerelmesei műtermet és kiállítóhelyet, a rászorulók pedig lehetőséget kaptak a fényképezkedésre.

Mint azt Udvaros Renáta, a Magyar Vöröskereszt Baranya Vármegyei Szervezetének igazgatója kérdésünkre elmondta, az elmúlt másfél évben főként a térségbe érkezett ukrán menekültek kaptak itt fotózkodási lehetőséget, ami örömöt hozott a mindennapjaikba. Mostantól viszont már bárki, aki szeretné, igénybe veheti a fogadóhelyiséggel is ellátott, lifttel is megközelíthető, kiállítások megtartására is alkalmas stúdió szolgáltatásait. – A bérleti díjakból befolyt összeget az eredetileg megfogalmazott célok megvalósítására fordítanák: hátrányos helyzetű térségben élőknek biztosítanának lehetőséget arra, hogy róluk családi fényképek, gyermekeikről tablóképek készüljenek – hangsúlyozta az igazgató.