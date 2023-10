Támogatják az értékmentést 30 perce

A Pécsi Jótékony Nőegylet és a Városvédő Egyesület is a Bóbita ügye mellé áll

Egyre többen emelnek szót a Bóbita egykori, Mária utcai épületének megmentése mellett. Az egykor a Pécsi Jótékony Nőegylet számára emelt, Pilch Andor által tervezett gyöngyszem mindig is közösségi funkciókat töltött be, a pécsiek közül pedig sokan örülnének, ha ez a jövőben is így lenne.

Mohay Réka Mohay Réka

Fotó: Laufer L.

Az elmúlt hetekben zajló sajtómegjelenésekre reflektálva szerkesztőségünkhöz két civil szervezet is megfogalmazta lapunknak nyilatkozatát a Mária utcai helyszín kapcsán, melyben kifejezték a reményeiket, hogy az épület méltó szerepet kap és helyre sikerül állítani egykori fényét. Az egyik ilyen szervezet a A Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület, akik az alábbi közleményt juttatták el szerkesztőségünkhöz: „A Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület vezetősége 2023 szeptember 28-án megtárgyalta a Dunántúli Naplóban megjelent cikket, miszerint a Mária utcai néhai Bóbita Bábszínház épülete romló állapotban van már hosszú évek óta. Vezetőségünk határozatban foglalt állást amellett, hogy csatlakozzunk a színházért aggódók táborához és kérjük fel a Pécs Megyei Jogú Város önkormányzatát az épület állagának megóvására, amíg annak kulturális múltjához, a város életében betöltött szerepéhez méltó hasznosítást nem sikerül megvalósítani” – fogalmazta meg az álláspontot a Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület Vezetősége megbízásából Őriné dr. Fodor Márta elnök.

Mellettük az épület történetéhez szorosan kötődő Pécsi Jótékony Nőegylet is közleményt küldött lapunknak. „A Pécsi Jótékony Nőegylet egykori székházát, melyet Pilch Andor tervezett, 1905. október 29-én avatták fel. Szívügyünk az épület sorsa, mely oly sok éven át a városi szegények megsegítését szolgálta. 2005-ben a százéves épület korhadt kapuját társadalmi összefogással kicseréltük és az akkor ott működő Bóbita Bábszínház próbatermébe légkondicionálót is szereltettünk. Nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy az emblematikus székház felújítására ismét remény van. Bízunk abban, hogy a szép épület megújul és ismét Pécs polgárainak szolgálatába állva segítheti a város kulturális és gazdasági életét” – fogalmazta meg a nőegylet álláspontját a szervezet elnöke, Földényi Gabriella. Virágzó közösségi centrum lehetne A ház jövőbeli hasznosításához először azonban, amint azt már bővebben megírtuk, közel 1,5 milliárdos ráfordításra lenne szükség, amelyre most kínálkozik egy a kormány által kiírt európai uniós pályázat. Az elmúlt évek során számos ötlet fogalmazódott meg a hasznosítást illetően, volt már tervben nemzetiségi központ, színészlakás, könnyűzenei központ. Az utóbbi időben több új javaslat is napvilágot látott, például népzenei- vagy néptáncos központ, de a játszóház és az üzleti klub ötlete is felmerült. Reméljük, hogy a civil összefogásnak köszönhetően Pécs sikeresen tud majd pályázni a lehetséges forrásokra, s az épület mielőbb méltó külső megjelenést és belső tartalmat kap.

