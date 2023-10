A Dunántúli Napló Múltidéző című rovatában és a Bama.hu-n is – számos archív felvétellel megemlékeztünk arról, hogy Sólyom László a Magyar Köztársaság 2005. augusztus 5. és 2010. augusztus 5. között regnáló elnökeként több alkalommal is járt Baranyában, a találkozókat fotóriporterünk, Laufer László örökítette meg. A Magyar Köztársaság 2005. augusztus 5. és 2010. augusztus 5. között regnáló elnökeként több alkalommal is járt Baranyában, a találkozókat fotóriporterünk, Laufer László örökítette meg.

Felidéztük, hogy Sólyom László 2007-ben a kölkedi réten hozta tető alá azt a nemzetközi diplomáciában is jegyzett eseményt, amelyen a délszláv háborút vívó nemzetek későbbi államfői, horvát oldalról Stipe Mesic, szerb részről pedig Boris Tadic először fogtak kezet egymással.

A lapunk a szertartással kapcsolatban megpróbálja megszólaltatni a pécsi egyházmegyét, annak okáról érdeklődve, hogy miért a pécsi megyés püspök búcsúztatta az egykori államfőt.