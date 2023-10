Három éve kétszer ennyit fizettek, miért?

Az is különös, hogy évekkel ezelőtt a Péterffy-barát sajtó azzal védte meg a már akkor is megosztó óriáskereket, hogy a cég havonta nettó 160 ezer forintot fizet: csakhogy mostanra már ezt az összeget Péterffy egy személyben szinte megfelezte, jelenleg 90 ezer forintot kér csak a cégtől havonta, holott az ingatlanárak, a bérlemények díjai az elmúlt években – köztudottan – nem feleződtek meg. Ennek kapcsán pedig felmerül a kérdés, hogy volt-e egyáltalán bármilyen ingatlanbecslés vagy piackutatás az ügyben, vagy csak bemondásra állapodtak meg szűk körben.

A sértegető cenzorok hallgattak

Szintén különös a dologban, hogy a – munkáját leginkább gyerekes sértegetésben kiélő – városházi cenzúraosztály az utolsó pillanatig igyekezett hallgatni a kerék érkezéséről. Majd kézi vezérléssel a MSZP-s pártközpontból irányított helyi sajtójukban azt az érvrendszert próbálták meg használni a lakossági kritikák elfojtására – a pécsiek elhallgattatására –, mintha a „látványosság” valamilyen turisztikai vonzerőt képviselve a közösség érdekeit szolgálná. Csakhogy ez esetben felmerül, hogy mi az oka annak, hogy sem bizottság – például a kulturális –, sem közgyűlés nem tárgyalhatott a kérdésről, amivel a választott képviselőkkel együtt a nyilvánosságot is kizárta Péterffy a döntéshozatalból.

A holokauszt-emlékművet is pénzzé tették

A 2024-es esztendőben ismét az MSZP színeiben induló Péterffy egy személyes döntésében a kulcs a „forgalomképtelen” jelző használata a bérbe adott Lánc utcai ingatlan esetében, a polgármester erre hivatkozva dönthetett egyedül az SZMSZ szerint, így ugyanis nem kellett senkit sem tájékoztatnia erről. A kérdés azonban az is, hogy jogilag ugyan „forgalomképtelenre” hivatkozhat is a városvezető, ám éppen az őt jövőre is indító szocialista városvezetés elődei adták el azt a szomszédos telket is, amire most is rálóg az óriáskerék. Akkor az sem zavarta különösebben az MSZP-seket, hogy az ottani az ottani holokauszt-emlékművet is pénzzé tették.