- Ráth Mátyás egy igazi pécsi lokálpatrióta, aki megjárta az 1848/49-es harcokat is mint hadnagy. Nem az a fajta ember volt, aki letargiába esett volna a szabadságharc elestét követően: fűszerkereskedés nyitásával próbálkozott Pécsett, végül apja fakereskedését kezdte tovább vinni. Óriási részt vállalt a város társadalmi életének fellendülésében. Amellett, hogy házakat is építtetett, 1869-ben létrehozott egy korabeli "szabadidőközpontot", ahol kirándulni lehetett, és ami mindenféle szórakoztató tevékenységnek is helyet adott. Ez volt a neves Ráth-kert