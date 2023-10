Több mint negyven éve van házuk Pécsen, a Tiborc utcában Rab Gézáéknak, de ami most történik a házuknál, olyan korábban nem volt. Mint mondta, hónapok óta vaddisznók garázdálkodnak a kertjében. A Tiborc utca az egyetem orvosi kara közelében található, így nem túlzás azt mondani, hogy a városba költöztek a vaddisznók.

– 1974-ben vásároltunk telket a Tiborc utcában, ahol egy kis ház és kert volt. Panelban laktunk, így öröm volt kimozdulni a kertbe. 2013-ban építési engedélyt kaptunk, így egy nagyobb házat építettünk ide, és mikor a ház felépült, ki is költöztünk – mesélte Rab Géza. – Idén szeptemberben először leették a szőlőt, majd október 16-án feltúrták a kertünket a vaddisznók – tette hozzá a tulajdonos.

Közel 15 kiló szőlőt fogyasztottak el a vadak, és most októberben a frissen felásott veteményest túrták fel, és kiették az elvetett magokat. Rab Géza szomorúan mondta, hogy nem foglalkozik velük senki, már bejelentette szeptemberben a vaddisznókat az erdészetnél.