A kötött felsők, ruhák örök klasszikusnak számítanak, így nem meglepő, hogy a hölgyek körében ez továbbra is hódít, valamint szintén ebbe az örök kategóriába tartoznak a ballonkabátok és a bőrkabátok. De, ami 2022-ben jelent meg, és még idén is népszerű lesz, az a rövidített blézer.

– Abszolút új divat a tunikaszerű felsők, főleg a hosszúak, amelyek a magas hölgyeknek igen jól tudnak állni. Viszont van egy olyan viselet, amely régen már divat volt és most újra visszatért, sajnos. Ezek pedig a csípőnadrágok. Ez a darab nagyon kevés nőnek áll jól, főként a vékony, magas, nagyon hosszú lábú személyeknek ajánlott. A magyar nők többsége rövid lábú, és nem fogunk jól kinézni benne, ha ilyet viselünk – tájékoztatott minket a stílustanácsadó.

Már a nyári divat során is felmerült a cargo – oldalzsebes – nadrágok népszerűsége, ami ősszel még inkább népszerű lesz, főleg, hogyha egyfajta stílustöréssel viseljük, például elegáns felsővel – selyem és szatén anyagú –, vagy blézerrel.

– A fiatalok körében divatba jött a kapucnis felsők viselése, de ez is eleganciával lesz megspékelve. Például egy blézert vesznek a pulcsi felé – mondta Nagy Izabella. – Ha már a blézereknél járunk, akkor egyre kevesebbet látjuk az oversize, azaz a túlméretezett fajtákat, amire nagyon sokan beruháztak. Most azonban, a klasszikus, szép szabású, nem hosszú, nem rövid blézerek is előtérbe kerülnek. Ha egy ilyenbe beruházunk, akkor ez úgy húsz évig biztos, hogy a gardróbunk egyik ékköve lesz.

Szintén beszéltünk már nyáron arról, hogy a hosszú farmerszoknyák ismét megjelentek a boltokban. Ez a darab az őszi időszakban bakanccsal, balerina cipővel, hosszú szárú csizmával is viselhető. Ha már farmerszoknya, akkor meg kell említeni itt, hogy a farmer-farmerral is nagy népszerűségnek örvend idén.

– Ami még nagy divat lesz az a vállat szabadon hagyó pulóverek és felsők, ami a legtöbb korosztálybeli nőnek jól áll, még az idősebbeknek is, mert azon a testrészen lévő bőr ereszkedik meg a leglassabban. És amit mindenképp kiemelnék még az a háromdimenziós ruhák. Különlegességük, hogy valami " kiáll" rajtuk, lehet ez virág, rojtok, vagy egyéb minta. – hangsúlyozta a tanácsadó.

A színekre is kitértünk a beszélgetés során, és megtudtuk, hogy az ezüst felrobbantotta az őszi kifutókat, és már a boltokban is ott van ennek a színnek az árnyalatai. Emellett nagy divatja lesz a pirosnak, ami jól kombinálható az ezüsttel.

– A színek között divat lesz a tengerészkék még, illetve, amitől sokan ki fognak futni a világból, az a sárga. Ez egy különleges szín, amiben az a legjobb, hogy mindenkinek meg van saját sárgája, csak meg kell találni – mondta Nagy Izabella.

A kiegészítők terén a nagy és merész ékszerek fognak dominálni, de csak minimálban érdemes őket viselni. A táskák terén a szőrös anyagúak népszerűek lesznek most is, de Nagy Izabella szerint ezek nem maradnak meg hosszútávon. A fejfedők estében a svájci sapkák, a cowboy-, a fedora- és a vadászkalapok örvendenek népszerűségnek idén ősszel.

Beszélgetésünk végén még szót ejtettünk a körömdivatról is, ami sok esetben egy fontos kiegészítője szettünknek. Ezzel kapcsolatban így mesélt Nagy Izabella:

– A legújabb, kifutókon is megjelenő divat a mattgomba köröm, ami azt jelenti, hogy a barna szín különböző árnyalatai díszítik ujjaink. De ugyanígy a már említett, most divatos színek is tökéletes választások lehetnek körmeinkre. Azok számára pedig, akiknek nem kedvencük a körömlakkozás, azoknak a núd körmök ajánlottak, tehát épp, hogy valami kis rózsaszín vagy köröm színű árnyalat kerül felfestésre.