A napi minimumhőmérsékletek és a napi középhőmérsékletek is átlagon felüliek voltak, sőt szeptember 12-én, 22-én és 23-án is megdőlt a napi legmagasabb minimumhőmérséklet országos rekordja. Baranyában is átlagon felüli volt a szeptemberi hőmérséklet. Október elején egy hidegfront érte el hazánkat, ami több fokos lehűlést okozott, de az előrejelzések szerint a következő napok nyugodtak lesznek, 24 és 25 fok maximumhőmérsékletek várhatóak.