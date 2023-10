A kormányablakbusz javarészt a polgármesteri hivatalok, kultúrházak, művelődési házak elé érkezik, de a héten a szalatnaki iskola udvarába is begurul. A kormányablakbusz 2018 óta járja a vármegyét, a mozgó irodában lehetőség van például a személyazonosító igazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel, vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézésre, ügyfélkapu-regisztrációra is. A speciális járműben két munkaállomás van, ezekhez kapcsolódóan beépített fényképezőgép, nyomtató és szkenner teszi lehetővé a helyben történő ügyintézést. A busz akadálymentesített, így mozgássérült ügyfelek fogadására is alkalmas.