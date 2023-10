A hátoldalon a Villányi-hegység térképe és Pécs belváros-térképe illetve a látnivalók ismertetője mellett turisztikai szolgáltatók hirdetései sorakoznak. Minden térkép hátulján megtalálható egy QR-kód is, amelynek segítségével az adott tájegység ajánlott túráit mutatják be képekkel és természetesen térképpel kiegészítve. Az alkalmazás a német Rother céggel együttműködve jött létre, ennek köszönhetően az applikáció használói hozzáférhetnek a Rother cég külföldi hasonló túraleírásaihoz is.

A térkép társkiadványa, a Mecsek–Villányi-hegység turistakalauz ismerteti a térség természeti és kultúrtörténeti látnivalóit, a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra mellett a hegység legérdekesebb pontjait felfűző turistaútjainak leírását, egyéb hasznos információkat (pl. közlekedés, a hegység természetjárásának múltja, emlékei, a turistajelzések rendszere, kerékpártúrák, télisport-lehetőségek, illetve a települések látnivalói stb.).