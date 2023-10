Mindhárom kategóriában az első három helyezettet díjazzák, műszaki és médiaeszközökre váltható vásárlási utalványokkal, összesen mintegy kétmillió forint összegben, de az a tanintézmény is nyerhet félmillió forintot, amelynek legtöbb tanulója pályázik. Ezért arra buzdítják az iskolákat is, népszerűsítsék kezdeményezésüket, hiszen ők is jól járhatnak vele. Nagy örömükre erre vannak már konkrét példák is, eddig két tanintézményből, egy általános és egy szakközépiskolából bombáztak meg őket tömegesen a gyerekek alkotásaikkal.

A pályázat részleteiről a www.adotudatossagipalyazat.hu oldalon lehet tájékozódni, amelyet egyébként már csaknem 10 ezren látogattak meg több kontinensről, közeli és távoli országokból is. Helyekről, ahová nem is gondolták, hogy elér a híre: Indonéziából, az Egyesült Államokból, Németországból, Ausztriából, de Olaszországból és Hollandiából is.

Az oldalon kívül érdemes még a NAV Facebook-, Instagram- és TikTok-oldalát is követni, ahol rendszeres posztjaikkal igyekszenek új beszállóknak is kedvet csinálni az alkotáshoz.