– Apai nagybátyám Bókai István, az egykori gyárvárosi plébános volt, aki nagy hatást gyakorolt rám és az utam alakulására. A kántorkodás, mint az életemben sok minden, jött elém, én pedig megragadtam a lehetőséget. Amikor a Művészeti Szakközépiskolában kezdtem tanulni, Dombóvárról Pécsre költöztem, s kérdés volt, kollégiumba, vagy albérletbe menjek. Nagybátyám azonban felajánlotta, ad szobát a plébánián, viszont meg is bízott egy feladattal: legyek én a kántor, és ez engem nagyon boldoggá tett. Sőt, már nyolcadikos koromban jártam vonattal a hétvégi misékre orgonálni. Bár akkor épp mutáltam, a lelkes, idősebb hívek mindig kisegítettek az éneklésben – mesélte Bókai Zoltán.

– Az is érdekes, hogy míg édesapám a győri bencés gimnáziumba szeretett volna küldeni, gondolta, ott majd biztosan megnevelnek. Végül a plébános nagybátyám beszélte le erről, mondván, nekem zentét kell tanulnom, jöjjek csak a Művészetibe, a többit majd ő elintézi. Így kerültem a pécsi zenei tagozatra – folytatta.

Bókai Zoltán a beszélgetés során arról is mesélt, milyen veteránautó birtokosa, illetve, hogy miért és miként elevenítette fel a szintén ifjúkorában elsajátított mozdonyvezetői tudását – amelyet azóta részmunkaidőben továbbra is gyakorol, és amely szintén családi hagyomány, hiszen édesapja is e szakmában dolgozott.

