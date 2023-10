A közel két tucatnyi tiltakozó azért érkezett, hogy a szélesebb nyilvánosságnak is felhívják a figyelmét arra, hogy a baloldali városvezetés alatt a rendőrség, a hatóság több bűncselekmény gyanújával indított eljárást. Ezek a Bőrklinika ingatlanértékesítését, önkormányzati lakások kiutalását, a pécsi agglomerációs társulás számlájáról levett 400 milliót is érintették, mintegy hat különböző ügyben folytatnak nyomozásokat különböző hatóságok.

Ezek között van vesztegetés elfogadása, hűtlen kezelés, hivatali visszaélés, és közhivatallal való visszaélés gyanúja is. Tudomásunk szerint már önkormányzati képviselőket is kihallgattak, egészen magas szinten nyomoznak már az ügyészek, rengeteg iratot kértek be, nem kizárt, hogy hamarosan gyanúsítás(ok)ra is sor kerül.

A keddi közgyűlésen ennek megfelelően "maffia", "hivatali visszaélés", "korrupció", "6 bűnügy", "lakásmutyi" és "korrupció" feliratokat emeltek fel magasba a demonstrálók. Előttük ott ült az MSZP-s Csaba István, Sík László Lajos, Schmuck Roland, a DK-s Kunszt Márta, Auth István és Siposné Bikali Éva, az Öt-torony részéről Ágoston Andrea - aki szerint ez csak "színjáték" -, P. Horváth Tamás, a jobbikos Fogarasi Gábor, valamint Fürj Csaba. A momentumosok (Sajgó György és Pokorádi Gábor) a korábbi szakításuk nyomán másik oldalon ülnek, ám ők már visszataláltak a baloldali szövetséghez. Az LMP-s Kóbor József nem jelent meg az ülésen, igaz, hogy az LMP is már feljelentetést tett a balosok egyik ügylete miatt.

A tiltakozók részéről szót kértek, ami szintén szerepelt a táblájukon.

Péterffy amúgy meglehetősen arrogánsan kérdezte meg az idősekből - például '56-os hősből -, fiatalokból és középkorúakból álló tiltakozó csoportot, hogy "tudják-e milyen napirendről tárgyalnak?" Majd végül a jegyző elmondta, hogy nyilvános ülésen a pécsiek részt vehetnek a rend fenntartása mellett, és végül szót is adtak nekik.

A demonstrálók szóvivője ezt követően felolvasott egy petíciót, amelyről azt mondta, hogy ez nem provokáció, hanem tényeken alapul.

– Elegünk van, hogy a városban nem lehet közlekedni, azért folyamatosak a dugók, mert újra fel kell bontani olyan utakat is, amiknek a felújítását pár évvel ezelőtt végezték el. Elegünk van abból, hogy a tömegközlekedés is csődöt mondott, mert a cégvezetőkre költöttek, miközben alig van sofőr a vállalatnál. Elegünk van abból, hogy ezrek várnak önkormányzati lakásra, de nem jutnak hozzá, mert a legjobbakat a csókosoknak osztják szét, a maradékért pedig csak kenőpénzért lehet hozzájutni. Elegünk van, hogy a városházán már féltucat ügyben zajlik nyomozás. Tisztességes, átlátható városvezetést akarunk, hogy Pécs ismét elfoglalhassa méltó helyét a hazai nagyvárosok sorában

– fogalmazott.