Az újabb nyomozások miatt nem jöttek el?

Egyébiránt az, hogy a baloldaliak nem érkeztek meg az ülésre, nem kizárt, hogy összefüggésben van az újabb nyomozásokkal a városháza körül. A múlt héten robbant ki az újabb botrány, miszerint nyomozást rendeltek el amiatt is, hogy a pécsi kistérségi társulástól úgy vettek el több mint 400 milliót Péterffyék, hogy azt a pécsi jegyző is jogszerűtlennek találta. Ezen a héten pedig az is kiderült, hogy az önkormányzati lakások kiutalása körüli újabb anomáliák miatt is nyomozás indult az önkormányzatnál. Szintén nyomoznak vesztegetés elfogadása miatt is az önkormányzati bérlakások ügyében, valamint a Mandulás kemping és a Bőrklinika cseréje miatt is hűtlen kezelés gyanújával.

Az üléstől távol maradó baloldaliakat ezekkel az ügyekkel is szembesíthették volna az állampolgárok, az újságírók.

A baloldalnak nem volt kérdése

A nemzeti oldal által vezetett pénzügyi bizottsággal együtt ülésezett volna az MSZP-s vezetésű gazdasági bizottság, amely szintén csonkán ugyan, de még éppen határozatképesen hallgatta végig a cégvezetők beszámolóit. A baloldaliak részéről így egyelten egy érdemi és lényegi kérdés sem merült fel a baloldali irányítás alatt lévő vállalatok működése kapcsán.