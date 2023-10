Elkészült a város tanuszodája, amelyet szerda délután adtak át ünnepélyes keretek között. A megvalósítására szóló kormányhatározatot 2022. március végén írta alá Orbán Viktor. A projekt fedezete 1,77 milliárd forint volt, kivitelezése 2022 áprilisában kezdődött. Az épület elsősorban az úszás oktatását szolgálja, 80 fős tervezett tanulói kapacitással, célközönsége a Szentlőrinci járás tanulói, de oktatási időn kívül a közönség kiszolgálására is alkalmas, így a mindennapi sportélet lehetőségeit is javítja majd az uszoda. A medencetér két tanmedencét tartalmaz: egy kisebbet a kezdőknek, egy nagyobbat pedig a haladóknak. A létesítményben emellett kiszolgáló öltözők és egyéb helyiségek is vannak.