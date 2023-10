Ha csatorna- és vízhálózatra kötött házacskát akarunk, akár angol-WC is beépíthető. Egyéb esetben az a megoldás játszik, ami a lakókocsiknál is: a szennyvíz- és tisztavíz-tartály használata. Persze gyártótól függetlenül ez is felturbózható, például szürkevíz-tartállyal, ami használható a WC öblítéséhez, így lehet spórolni a tiszta ivóvízzel.

Mi lesz télen?

Az világos, hogy a nyaralónak kempingezéshez kiváló, de mi van azokkal, akik egész évben, életvitelszerűen akarnak kicsiny házikójukban tartózkodni? A szigetelésre több megoldás létezik, a falak és a mennyezet szigetelésére valamelyik gyártó üveggyapotot használ. Ez egyben remek légzáró, páraáteresztő megoldás is.

A kis terek könnyen felfűthetőek, akár infrafűtéssel, például infrás padlófűtéssel, hősugárzóval, fűt-hűtő légkondicionálóval. Van lehetőség napkollektorra, és esetleg szóba jöhet a gázpalackról történő fűtés vagy a fatüzelésű kályha is. A házacska energiaszükségletét napelemmel is megoldhatjuk, ez egyben válasz lehet a fűtési kérdésekre is.

Nem ingatlan

A tiny house a legtöbb esetben nem engedélyezhető családi házként és nyaralóként sem, a magyarországi piacon leginkább a modern kempingezés luxusmódját jelentheti. A hazai törvények értelmében nem számít épületnek, sokkal inkább jármű.