Kígyózó sor fogadott minket szombat délelőtt a pécsi állatkert bejáratánál. Gyerekek és felnőttek egyaránt izgatottan várták, hogy bejussanak a Pécs Zoo területére, és kezdetét vegye az ünneplés. Mivel az Állatok világnapja ebben az évben szerdára esett, így a pécsi állatkert úgy döntött, hogy ezt a jeles napot hétvégén fogja megünnepelni. Izgalmas látványetetésekkel, kézműves foglalkozásokkal várták a kilátogatókat, azonban az érdeklődők találkozhattak Alexszal, a szurikátával, illetve meghallgathatták a NAV CITES előadását is. A rendőrség is tájékoztatást tartott ezen a napon, amely kifejezetten a felelős állattartás bűnmegelőzési oldalával foglalkozott, nem mellesleg a délután folyamán még a Mancsranch is kitelepült az állatkertbe.

Az Állatok világnapjának az egyik legfontosabb célja, hogy hangsúlyozza az ember és állat kapcsolatát. Ezek alapján joggal merül fel a kérdés, hogy vajon ennyi egyedszám esetében egy állatkertben hogyan tud kialakulni kötelék az állat és az állatkerti gondozók között.