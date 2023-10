Nem mondott igazat Péterffy

Már a tavalyi jegyáremelés is egyfajta beismerése volt annak, hogy Péterffy Attila, baloldali pécsi polgármester nem tartja be a pécsi buszközlekedés kapcsán tett ígéretét a jegy- és bérletárak csökkentéséről, tavasszal ezt már saját szavaival is megerősítette. A 2019-es választási kampányban megtévesztő ígérettel nyert el tehát polgármesteri széket a Gyurcsány Ferenccel együttműködő politikus, aki az ígéretének megszegésekor tavasszal már azt ígérte, hogy több ígéretét majd betartja – már ha egyáltalán lehet hinni ebben.